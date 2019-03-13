Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових із забороненої зброї



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За даними розвідки, 12 березня двох окупантів ліквідовано та чотирьох поранено

12 березня російські окупаційні війська три рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, тричі застосувавши при цьому озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр Операції Об'єднаних сил.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» позиції наших військ були обстріляні двічі:

з мінометів калібрів 120 та 82 мм – у районі села Павлопіль;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Авдіївка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» ворог обстріляв наші позиції з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Кримське.

Втрат серед наших захисників немає.

За даними розвідки, 12 березня двох окупантів ліквідовано та чотирьох поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій наших військ не зафіксовано.