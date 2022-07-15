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    Окупанти обстріляли школи на Харківщині

    Рятувальники гасили будинок, навчальні заклади та ферму - Окупанти обстріляли школи на Харківщині
    Рятувальники гасили будинок, навчальні заклади та ферму
    фото: ДСНС

    Уночі ворог гатив по місту, після обстрілів зайнялися пожежі

    Уночі 15 липня по Харкову російські окупанти завдали ракетного обстрілу. Дві ракети влучили поблизу будівлі навчального закладу у Холодногірському районі. Про це повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

    «В результаті вибуху пошкоджено фасад будівлі, вибиті вікна та зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу», – повідомляє ДСНС.

    Ще одна ракета влучила на подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі. Вибухова хвиля частково пошкодила будівлю навчального закладу. Загиблих немає.

    Також обстріляли приватний житловий будинок в Чугуївському районі Харківщини: загиблих немає. На місці виникла пожежа. Поранення внаслідок обстрілу ніхто не отримав,

    ДСНС каже, що за добу з 14 по 15 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїжджали на гасіння трьох пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів. Дві з них сталися в Чугуївському районі. Ще одна пожежа виникла у Харківському районі.

    «Горіли житловий будинок, гараж та ферма», – йдеться повідомленні.

    Як відомо, уночі в Харкові прогриміли вибухи (відео).

    Нагадаємо, щодня місто та область зазнають ворожих обстрілів. Наприклад, 12 липня окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі.

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    Теги: Харків пожежа росія окупанти ДСНС війна рятувальники Україна будинок ракета окупація гараж #stoprussia
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    Окупанти обстріляли школи на Харківщині