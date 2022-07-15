Окупанти обстріляли школи на Харківщині
Уночі ворог гатив по місту, після обстрілів зайнялися пожежі
Уночі 15 липня по Харкову російські окупанти завдали ракетного обстрілу. Дві ракети влучили поблизу будівлі навчального закладу у Холодногірському районі. Про це повідомили в обласному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
«В результаті вибуху пошкоджено фасад будівлі, вибиті вікна та зруйновані трамвайні колії навпроти навчального корпусу», – повідомляє ДСНС.
Ще одна ракета влучила на подвір'я неподалік школи в Індустріальному районі. Вибухова хвиля частково пошкодила будівлю навчального закладу. Загиблих немає.
Також обстріляли приватний житловий будинок в Чугуївському районі Харківщини: загиблих немає. На місці виникла пожежа. Поранення внаслідок обстрілу ніхто не отримав,
ДСНС каже, що за добу з 14 по 15 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС виїжджали на гасіння трьох пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів. Дві з них сталися в Чугуївському районі. Ще одна пожежа виникла у Харківському районі.
«Горіли житловий будинок, гараж та ферма», – йдеться повідомленні.
Як відомо, уночі в Харкові прогриміли вибухи (відео).
Нагадаємо, щодня місто та область зазнають ворожих обстрілів. Наприклад, 12 липня окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі.