Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі

Ворог випустив по Харкову дві ракети

Російські загарбники продовжують атакувати території України. Під обстріл знову попала Харківщина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

«Росіяни продовжують свою тактику залякування мирного населення Харківщини. Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 год дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

Щодо стану потерпілих від вчорашніх обстрілів у Харкові: хлопчик чотирьох років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний хлопець – перебуває в лікарні у середньому стані, загроз життю немає. Всі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані. Усім надається фахова медична допомога.

«По області протягом минулої доби окупанти знову обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули дві людини», – зазначив Синєгубов.

Загарбники продовжують спроби вести наступальні дії на території Харківської області. На Харківському напрямку наші захисники жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки. На Ізюмському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове та Дібровне.

Нагадаємо, 11 липня близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах Харкова.

До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.



