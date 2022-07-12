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  4. Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі
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    Події в Україні

    Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі

    Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі
    фото ілюстративне

    Ворог випустив по Харкову дві ракети

    Російські загарбники продовжують атакувати території України. Під обстріл знову попала Харківщина. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

    «Росіяни продовжують свою тактику залякування мирного населення Харківщини. Цієї ночі ворог завдав чергового ракетного удару по Харкову. О 3:30 год дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. Постраждалих немає», – йдеться в повідомленні.

    Щодо стану потерпілих від вчорашніх обстрілів у Харкові: хлопчик чотирьох років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний хлопець – перебуває в лікарні у середньому стані, загроз життю немає. Всі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані. Усім надається фахова медична допомога.

    «По області протягом минулої доби окупанти знову обстрілювали Харківський, Богодухівський та Ізюмський райони області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі будівлі, автомобілі. Внаслідок артилерійського обстрілу в Золочеві загинули дві людини», – зазначив Синєгубов.

    Загарбники продовжують спроби вести наступальні дії на території Харківської області. На Харківському напрямку наші захисники жорстко зупинили спробу ворога наступати в бік Дементіївки. На Ізюмському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії та РСЗВ райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове та Дібровне.

    Нагадаємо, 11 липня близько 10 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районах Харкова.

    До слова, триває 139-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються стримати наступ підрозділів Сил оборони України на Півдні України та покращити своє тактичне положення на Донбасі.


    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Окупанти обстріляли Харківщину з артилерії: є загиблі