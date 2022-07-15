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    У Харкові прогриміли вибухи (відео)

    У Харкові та області чутні вибухи - У Харкові прогриміли вибухи (відео)
    У Харкові та області чутні вибухи
    фото з відкритих джерел

    Місцеві пишуть про три вибухи

    Росія продовжує свої обстріли наших міст та сіл. Під час тривоги у Харкові люди вкотре почули кілька вибухів. Місцеві пишуть про три вибухи.

    Жителі міста о 2:35 повідомляли в соцмережах про те, що почули три вибухи.

    За їхніми словами, одна ракета не долетіла. Вона могла вибухнути в польоті або впасти десь в області.

    Натомість харків'яни слідкують й за пабліками ворожого російського міста Бєлгород, звідки по них випускають ракети. Там пишуть, що снаряд цього разу вибухнув при взлеті.

    О 2 годині 48 хвилин пролунав відбій повітряної тривоги в регіоні. Офіційного підтвердження вибухів поки не було.

    Офіційної інформації щодо ситуації наразі немає.

    Нагадаємо, залишайтеся в укриттях до сигналу відбою тривоги!

    Пам’ятайте, фотографувати та знімати на відео «прильоти», якщо такі є, заборонено.

    Як відомо, минулої ночі окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

    Також учора надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).

    До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

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    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл Україна ракета окупація #stoprussia
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    У Харкові прогриміли вибухи (відео)