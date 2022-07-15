  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів
рус
    Події в Україні

    У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів

    Більше 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві - У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів
    Більше 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві
    фото з соцмереж

    Повітряна тривога триває

    Російські загарбники продовжують осбтрілювати території України. Зокрема, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Ці інформацію підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

    «Більше 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з домівок і укриттів», – йдеться в повідомленні.

    Сьогодні зранку вибухи також прогриміли у Харкові.

    Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300.

    До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів