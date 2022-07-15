У Миколаєві прогриміло десять потужних вибухів

Більше 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві

Повітряна тривога триває

Російські загарбники продовжують осбтрілювати території України. Зокрема, у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали більше ніж 10 потужних вибухів. Ці інформацію підтвердив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Більше 10 потужних вибухів прогриміло у Миколаєві! Повітряна тривога триває! Не виходьте з домівок і укриттів», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні зранку вибухи також прогриміли у Харкові.

Нагадаємо, вчора зранку Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією по обласному центру випущено дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300.

До слова, триває 142-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ у напрямку Слов’янська, Сіверська та провели невдалі штурмові дії на Бахмутському напрямку.

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