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    Окупанти розігнали мітинг протесту у Херсоні

    З перших днів окупації мешканці Херсона виходять на акції протесту&nbsp; &nbsp; - Окупанти розігнали мітинг протесту у Херсоні

    З перших днів окупації мешканці Херсона виходять на акції протесту   

    Фото: Уніан

    Мешканці міста збиралися пом’янути жертв російської навали

    Мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії, був розігнаний окупантами у Херсоні. Деталі інциденту повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні у Херсоні біля ККЗ «Ювілейний» пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Як і очікували, окупанти його розігнали», – зокрема написав він.

    Наголошується, що загрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа – це те, що російський агресор приніс Херсонській області. Багато людей залякані, багато хто на свій страх і ризик залишив область, дуже багато хто просто зник, і встановити що з ними сьогодні неможливо. Кожен новий мітинг – це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять, незважаючи ні на що, зазначив Соболевський, наголосивши, що Херсонщина – це Україна.

    Учора стало відомо, що у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

    Також у місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти готуються до проведення «референдуму щодо створення Херсонської народної республіки».

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    Теги: росія окупанти війна Херсонщина протест Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти розігнали мітинг протесту у Херсоні