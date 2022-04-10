Окупанти розігнали мітинг протесту у Херсоні

Мешканці міста збиралися пом’янути жертв російської навали

Мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії, був розігнаний окупантами у Херсоні. Деталі інциденту повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні у Херсоні біля ККЗ «Ювілейний» пройшов мирний мітинг, присвячений пам'яті жертв російської агресії. Як і очікували, окупанти його розігнали», – зокрема написав він.

Наголошується, що загрози насильства, терор, брехня, гуманітарна катастрофа – це те, що російський агресор приніс Херсонській області. Багато людей залякані, багато хто на свій страх і ризик залишив область, дуже багато хто просто зник, і встановити що з ними сьогодні неможливо. Кожен новий мітинг – це дуже великий ризик для кожного учасника, і все одно люди виходять, незважаючи ні на що, зазначив Соболевський, наголосивши, що Херсонщина – це Україна.

Учора стало відомо, що у Херсоні російські окупанти викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова.

Також у місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти готуються до проведення «референдуму щодо створення Херсонської народної республіки».