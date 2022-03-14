«Вы тут не нужны»: у Херсоні не вщухають протести проти окупації (відео)

Триває 19 доба повномасштабної війни Росії проти України

Мешканці Херсону продовжують чинити опір російським окупантам.

Кожного дня вони виходять на вулицю. Головна задача, не дати ворогу навіть шансу на створення так званої «ХНР».

«Тварі, скоти, домой − такі слова «радості» звучать в бік російських окупантів на Херсонщині. Місцеві жителі перекрили дорогу колоні рашистів.

Ті відкрили вогонь у повітря. Вони досі не розуміють, що ми не боїмося їх куль» − запевнили у генеральному штабі ЗСУ, який виклав відео з чергового протесту.

Нагадаємо, Херсон продовжує давати опір окупантам. Містяни постійно виходять на проукраїнські мітинги, а місцева влада відмовляється від співпраці з росіянами.

Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболєвський записав емоційне послання ворожим військам.