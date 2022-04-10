На Херсонщині окупанти розгорнули агітацію за «ХерНР»

Окупанти захопили типографії для друку агітаційних матеріалів

У місті Нова Каховка Херсонської області російські окупанти готуються до проведення «референдуму щодо створення Херсонської народної республіки». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 10 квітня.

Окупанти використовують потужності місцевих типографій для підготовки агітаційних матеріалів (брошур, буклетів, плакатів, бланків) для проведення так званого референдуму.

А в населених пунктах Мелітопольського району Запорізької області російські загарбники продовжують обшуки помешкань цивільного населення. Перевіряють документи, наявність автомобільного транспорту, запаси продуктів харчування. Здійснюють допити щодо місць роботи близьких родичів та вимагають інформацію про колишніх співробітників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних сил України, учасників АТО/ООС.

У Луганській області посилюються заходи російсько-окупаційних адміністрацій з примусової мобілізації населення на тимчасово окупованих територіях.

Раніше повідомлялося, що росіяни вдаються до репресій на півдні України. Окупанти продовжують проводити репресивні дії на всій території Генічеського району, що на Херсонщині.

В окупованій Каховці починає діяти «воєнна поліція» загарбників.

Раніше радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович розповів, що війська окупантів готуються здати Херсон, а в Миколаївській області їх вже немає.

Також повідомлялося, що на Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади.



