Окупанти викрали колишнього голову Херсонської ОДА

Рашисти тероризують місцевих у тимчасово захоплених містах

У Херсоні російські окупанти сьогодні викрали колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Путілова. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Telegram.

«Годину тому (інформація станом на 11.30 9 квітня) у Херсоні окупанти в масках схопили та відвезли у невідомому напрямку колишнього голову Херсонської ОДА, народного депутата ВР України VII скликання Путілова Андрія Станіславовича», – написав Геращенко.

Нагадаємо, російські загарбники підступно викрадають посадових осіб на тимчасово окупованих територіях. 4 квітня вони взяли в полон голову Бехтерської громади, що на Херсонщині, Михайла Бурака.

Наразі у полоні перебувають: секретар Новокаховської міської ради Дмитро Васильєв, Таврійський міський голова Микола Різак, Голопристанський міський голова Олександр Бабич, староста Старої Збур’ївки Віктор Маруняк, голова Милівської ОТГ – Олег Яхнієнко.

Крім цього, окупанти викрали депутата Дніпровської райради Дмитра Афанасьєва та головного редактора видання «Нова Каховка Сіті» Олександра Грунька.

Як повідомлялося, не дочекавшись покори від херсонців, окупанти змінюють тактику. Агресори блокують евакуацію, крадуть гумдопомогу і викрадають активістів.

Раніше рашисти викрали ще одного мера у Херсонській області.

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