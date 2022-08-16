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Окупанти тримають викрадених херсонців у катівнях – ОВА

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти тримають викрадених херсонців у катівнях – ОВА
фото з відкритих джерел

Рашисти облаштували катівню у підвалах дитячого розподільника 

У тимчасово окупованому Херсоні рашисти створили катівню у підвалах приймача-розподільника для дітей і там тримають викрадених містян. Про це повідомив заступник голови Херсонської районної ради Станіслав Трошин в ефірі Еспресо.

За словами чиновника, від місцевих є різна інформація про те, що відбувається в цій будівлі. Відомо, що там утримуються 60-70 херсонців. «Усього з 24 лютого зникли більше 560 осіб, більше 60 в цьому розподільнику. Там багато людей. Там міський голова Херсону Ігор Колихаєв. Є прямі свідчення людей, які звідти виходили», – наголосив Трошин.

Крім того, він додав, що там утримуються полонені окупантами українські активісти та колишні військові ЗСУ, учасники АТО/ООС. Люди з травмами та пораненнями утримуються у дуже поганих умовах.  «З людей постійно намагаються вибити якісь свідчення. Люди виходять з переламаними ребрами, руками, ногами. Це міні аналог «ізоляції» в Донецьку. В 21 столітті це важко уявити собі», – зазначив він.

Раніше «Главком» повідомляв, що міський голова Херсона Ігор Колихаєв перебуває в полоні окупантів. Наразі він в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні.

Нагадаємо, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва 28 червня. Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

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Теги: викрадення війна окупація Херсон

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