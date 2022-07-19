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    Політика

    Стало відомо, де окупанти утримують мера Херсона Колихаєва

    Джерело повідомило, що питання звільнення або обміну Колихаєва на центральну рівні не піднімається - Стало відомо, де окупанти утримують мера Херсона Колихаєва
    Джерело повідомило, що питання звільнення або обміну Колихаєва на центральну рівні не піднімається
    фото: Галина Ляшевська/Facebook

    Мера Херсона було викрадено 28 червня

    Міський голова Херсона Ігор Колихаєв перебуває в полоні окупантів. Наразі він в ізоляторі тимчасового утримання в Херсоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на джерело в Херсонській обласній військовій адміністрації.

    «Колихаєв веде себе достойно. До нього потрапляють продукти харчування, які привозять знайомі. За попередніми даними, окупанти не застосовують до міського голови фізичної сили», – зазначив співрозмовник нашому виданню.

    Водночас співбесідник визнав: питання звільнення або обміну Колихаєва на центральну рівні не піднімається.

    Нагадаємо, російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Це відбулося приблизно об 11 годині 28 червня.

    Відомо, що Ігор Колихаєв залишався у Херсоні попри окупацію. Він казав, що виконує свій обов'язок перед виборцями. Геннадій Лагута розкритикував Ігоря Колихаєва за те, що той не покинув окуповане росіянами місто.

    Нагадаємо, мер Херсона Ігор Колихаєв розповів іноземним та українським журналістам про життя міста в окупації, так званому «тихому Херсоні».

    Як відомо, в Україні триває 146-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Херсон окупація Ігор Колихаєв #stoprussia
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    Стало відомо, де окупанти утримують мера Херсона Колихаєва