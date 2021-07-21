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    Окупанти в Криму заговорили про закриття туристичного сезону

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    Поки у місцевої окупаційної влади планів закривати турсезон немає - Окупанти в Криму заговорили про закриття туристичного сезону
    Поки у місцевої окупаційної влади планів закривати турсезон немає
    Фото: dw.com

    Це може відбутися, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться

    Окупанти в Криму допускають закриття туристичного сезону. Це може статися, якщо ситуація з коронавірусом на окупованому півострові перевалить через катастрофічну позначку. Про це заявив голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов, повідомляє «РИА Новости».

    За його словами, поки планів закривати турсезон немає. «Якщо ситуація з коронавірусом в Криму перевалить через катастрофічну позначку, доведеться закривати турсезон», – заявив він.

    Як раніше писав «Главком», наприкінці червня в окупованому Криму через погіршення якості морської води після підтоплень зупинили експлуатацію 83 пляжів.

    Як відомо, Після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби.

    До слова, окупанти Криму знайшли «плюси» в повенях.

    Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках у людей було понад півметра води, а автомобілі виявилися затоплені по самі вікна.

    Також, міністерство охорони здоров’я планує посилити контроль при перетині держкордону. Самоізоляцію для невакцинованих мандрівників можуть ввести через стрімке поширення у світі штаму коронвірусу «Дельта».

    Теги: Крим окупанти відпочинок
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    Окупанти в Криму заговорили про закриття туристичного сезону