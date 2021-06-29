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    Окупанти через потоп «закрили» 83 пляжі в Криму

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    У Криму через брудну воду в морі призупинили роботу 83 пляжів - Окупанти через потоп «закрили» 83 пляжі в Криму
    У Криму через брудну воду в морі призупинили роботу 83 пляжів

    Закрили пляжі на підтоплених територіях півострова

    В окупованому Криму через погіршення якості морської води після підтоплень зупинили експлуатацію 83 пляжів. Про це пише Крим.Реалії.

    «У Республіці Крим на територіях, постраждалих від підтоплення, у зв'язку з погіршенням якості морської води призупинено експлуатацію 83 пляжів», – сказано в повідомленні на сайті Роспотребнадзору.

    У відомстві уточнили, що всього в анексованому Криму в літній період 2021 року функціонує 373 пляжі.

    Раніше керівник управління Роспотребнадзору в Криму і Севастополі Наталя Пеньковська сказала, що пляжі Ялти залишаються закритими для купання на невизначений термін.

    Після стихії, що накрила Ялту минулого тижня, влада заборонила купатися на місцевих пляжах, а 20 червня продовжили цю заборону.

    У Ялті продовжують боротися з наслідками стихії, що накрила півострів минулого тижня. В управлінні російського МНС Криму повідомляли, що в період з 16 до 18 червня 2021 року через рясні опади підтоплено в Ялті та східному Криму 426 прибудинкових територій, з них 356 домоволодінь, 18 соціально значущих об'єктів. Загалом із зони підтоплень евакуйовано 1783 особи.

    Як відомо, Після повені анексованому Криму загрожують нові інфекційні хвороби.

    До слова, окупанти Криму знайшли «плюси» в повенях.

    Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках у людей було понад півметра води, а автомобілі виявилися затоплені по самі вікна.

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    Теги: Крим окупанти пляжі хвороби потоп
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    Окупанти через потоп «закрили» 83 пляжі в Криму