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    Окупанти Криму знайшли «плюси» в повенях

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    В Криму тішаться через аномальні потопи - Окупанти Криму знайшли «плюси» в повенях
    В Криму тішаться через аномальні потопи
    Фото з відкритих джерел

    Чиновники повідомляють, що води у Великій Ялті нібито вистачить на рік

    Окупанти в Криму знайшли «позитив» в недавніх повенях, від яких страждав півострів – там нібито збільшилися запаси води. Про це в Facebook написала так звана «глава адміністрації Ялти» Яніна Павленко.

    «Після опадів, які прийняв Крим цього місяця, обсяг води в Загорському водосховищі – 24 з гаком млн кубометрів (корисний – майже 22), в Щасливенському – більше 11», – зазначила «чиновниця».

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    Окупанти Криму знайшли «плюси» в повенях

    Павленко навела дані «водоканалу ПБК», які свідчать про те, що запасів нібито вистачить більш як на рік для Великої Ялти при цілодобовій подачі й повній відсутності приток. «І це теж підсумок страшних злив. Напевно, найпозитивніший з усіх», – зазначила Павленко.

    Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму потужна злива затопила місто Керч. У будинках у людей було понад півметра води, а автомобілі виявилися затоплені по самі вікна.

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    Теги: Крим потоп негода
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    Окупанти Криму знайшли «плюси» в повенях