Окупанти в Криму засудили українського активіста за коментар у «ВКонтакте»

Перед оголошенням вироку, Мовенко попросив суд «винести справедливе рішення»

Підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя засудив обвинуваченого в «екстремізмі» Ігоря Мовенка до двох років ув’язнення. Про це повідомляє видання Крим.Реалії». Перед оголошенням вироку, Мовенко попросив суд «винести справедливе рішення». Згідно з рішенням суду, Мовенкові інкримінували



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Обвинувачений в «екстремізмі» Ігор Мовенко

Перед оголошенням вироку, Мовенко попросив суд «винести справедливе рішення»

Підконтрольний Кремлю Гагарінський районний суд Севастополя засудив обвинуваченого в «екстремізмі» Ігоря Мовенка до двох років ув’язнення.

Про це повідомляє видання Крим.Реалії».

Перед оголошенням вироку, Мовенко попросив суд «винести справедливе рішення».

Згідно з рішенням суду, Мовенкові інкримінували «публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності» за кілька коментарів у групі «Крим – Україна» в соціальній мережі «ВКонтакте».

Як повідомляється, засудженого етапують у СІЗО Сімферополя. Адвокат Мовенка Оксана Железняк сказала, що вирок оскаржать.

Раніше російський прокурор попросив два роки умовно обвинуваченому в екстремізмі Мовенку.

Кримчанина Ігоря Мовенка 16 грудня 2016 року затримали і відвезли в управління ФСБ у Севастополі.

У мережі YouTube 9 вересня 2016 року з'явилося відео, зняте на місці події дружиною потерпілого. За її словами, Ігоря Мовенка побив чоловік через символіку українського батальйону «Азов», наклеєну на велосипед кримчанина.

Лікарі діагностували в Ігоря Мовенка відкриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом основи черепа, перелом щелепи, закритий перелом кісток носа, контузію очного яблука та інші травми.

У підконтрольному Кремлю Гагарінському районному суді Севастополя відбулося засідання, на якому Ігоря Мовенка оштрафували на дві тисячі рублів.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них. Також МЗС звернулося до міжнародного співтовариства з проханням застосувати всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв'язнів і заручників.