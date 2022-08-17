Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині

Коротун усі пропозиції співпрацювати з росіянами відхилила

Російські загарбники вдруге вд початку повномасштабного вторгнення викрали голову територіальної громади на Херсонщині. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«16.08.2022 близько 11:00 з власного будинку була викрадена голова Верхньорогачицької ОТГ Коротун Світлана Іванівна. Її було вивезено в невідомому напрямку, ймовірно в Каховку», – написав Соболевський.

За словами представника облради, Коротун усі пропозиції співпрацювати з росіянами відхилила.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованому Херсоні рашисти створили катівню у підвалах приймача-розподільника для дітей і там тримають викрадених містян

Нагадаємо, ЗСУ пояснили, що означає втеча командування росіян із Херсона.