Головна Новини
search button user button menu button

Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині
фото: Верхньорогачицька селищна рада

Коротун усі пропозиції співпрацювати з росіянами відхилила

Російські загарбники вдруге вд початку повномасштабного вторгнення викрали голову територіальної громади на Херсонщині. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«16.08.2022 близько 11:00 з власного будинку була викрадена голова Верхньорогачицької ОТГ Коротун Світлана Іванівна. Її було вивезено в невідомому напрямку, ймовірно в Каховку», – написав Соболевський.

За словами представника облради, Коротун усі пропозиції співпрацювати з росіянами відхилила.

Як раніше повідомлялося, у тимчасово окупованому Херсоні рашисти створили катівню у підвалах приймача-розподільника для дітей і там тримають викрадених містян

Нагадаємо, ЗСУ пояснили, що означає втеча командування росіян із Херсона.

Читайте також:

Теги: війна окупація Херсон викрадення

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колаборант Лєонтьєв є пішаком, який ні на що не впливає. Усіма процесами у Каховському районі, та й у Херсонщині загалом, заправляють російські військові та співробітники ФСБ, вважає потерпілий журналіст
Гауляйтер Каховського району отримав підозру за викрадення і катування журналіста
7 липня, 06:00
Міський голова Херсона Ігор Колихаєв займав проукраїнську позицію, не йшов на співпрацю із окупантами, за що і поплатився
Викрадення Колихаєва: що стало причиною
29 червня, 14:14
Кадировці погрожують «добровольцям» і їхнім родинам
«Погрози та викрадення»: як кадировці збирають «добровольців» на фронт
15 червня, 18:57

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
61K
Міноборони РФ відреагувало на вибухи в окупованому Криму
58K
Стоп салют! Аналіз свіжих рішень Ради
40K
Вибухи у Криму: що зберігали окупанти на майданчику неподалік Джанкоя (відео)
34K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
32K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи

Новини

Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Сьогодні, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Сьогодні, 12:24
Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині
Сьогодні, 11:46
ЗСУ збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів
Сьогодні, 11:24
Командири військовослужбовців зможуть укладати їхні заповіти: рішення уряду
Сьогодні, 11:12
ЗСУ пояснили, що означає втеча командування росіян із Херсона
Сьогодні, 10:57

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту