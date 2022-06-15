«Погрози та викрадення»: як кадировці збирають «добровольців» на фронт

Влада Чечні настільки божеволіє, що змушуватиме людей їхати на війну

Самопроголошена влада Чечні тисне на чоловіків шляхом погроз та викраденням, аби перекинути «добровольців» на фронт з Україною. Про це журналістам розповіли у правозахисній організації «Вайфонд». За словами правозахисників, кількість звернень настільки велика, що й підрахувати складно.

«Ми не думали, що влада Чечні настільки збожеволіє, що змушуватиме людей їхати на війну. Кадировців самих багато, але, мабуть, вони за своє життя переживають. Воювати проти українських військових і гинути не так легко, як проти мирного чеченського населення», – кажуть правозахисники.

Представник опозиційного чеченського руху 1ADAT Ібрагім Янгулбаєв повідомив, що у Чечні викрадають людей і ставлять їм ультиматум: або ж їдете в Україну воювати, або ж вас просто посадять у в'язницю по сфабрикованій кримінальній справі, пов'язаної з тероризмом або наркотиками.

Начальникам поліції в кожному районі дали наказ збирати «добровольців» будь-якими методами. Передусім збирають людей зі списку «екстремістів», тобто людей, які не симпатизують місцевій владі. Таким просто погрожують кримінальною справою у разі відмови. Деяким пропонують гроші за від'їзд на фронт, але без письмових договорів.

Кадировці погрожують «добровольцям» і їхнім родинам, викраденням і полоном рідних. Фактично, члени сім'ї стають заручниками. Також силовики використовують й інші методи, які болючі для будь-якого чеченця.

При цьому силовики не втрачають нагоди нажитися на ситуації, тож деяким «призовникам» вдається і відкупитися. Зокрема начальник РВВС Серноводського району встановив таксу – 450 тисяч рублів за «відкуп від України».

Раніше кадировці зняли на відео, як вони... воюють з українськими кущами.

Нагадаємо, Кадиров перейшов до шантажу власного народу. Він надав вказівку лідеру кожної релігійної мусульманської території Чечні мобілізувати для війни в Україні по 3 особи з кожного сільського поселення (усього Чечні – близько 500 поселень). При цьому, у разі невиконання цієї вказівки, по 3 особи з поселення буде позбавлено волі у його катівнях.