Гауляйтер Каховського району отримав підозру за викрадення і катування журналіста

Колаборант Лєонтьєв є пішаком, який ні на що не впливає. Усіма процесами у Каховському районі, та й у Херсонщині загалом, заправляють російські військові та співробітники ФСБ, вважає потерпілий журналіст

Журналіст Херсонської обласної газети «Новий день» Олег Батурін перебував вісім діб у полоні росіян

Так званий керівник «Новокаховської військово-цивільної адміністрації» Володимир Лєонтьєв підозрюється у жорстокому поводженні з цивільним населенням на окупованій території (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на текст підозри, яку 6 липня склала поліція Херсонської області.

За даними досудового розслідування, колаборант у змові з «радником голови «ДНР» Валентином Мотузенком надав вказівку підконтрольним військовослужбовцям Росії викрасти за проукраїнську позицію журналіста Херсонської обласної газети «Новий день» Олега Батуріна.

12 березня 2022 року російські військові схопили журналіста поблизу каховської автостанції і доставили до захопленого місцевого відділу поліції. Там невстановлені слідством особи обшукали потерпілого і, погрожуючи вбивством, нанесли йому численні удари прикладом зброї по різних частинах тіла. У підсумку журналіст отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої тупої травми грудної клітини з переломами кількох ребер.

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Фейкова влада та окупанти тримали Олега Батуріна до 20 березня, а потім відпустили.

Санкція ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від восьми до дванадцяти років.

У коментарі «Главкому» журналіст зазначив, що за історією з його полоном довжиною вісім діб, може бути особиста помста гауляйтера Лєонтьєва.

«10 березня вийшла моя публікація про Володимира Лєонтьєва, яка, припускаю, дуже не сподобалася самому колаборанту та тим, хто за ним стоїть. До речі, він першим проводив допит у відділку поліції у Каховці з тортурами. Попри те, що Лєонтьєв займає «високу посаду» в окупаційній адміністрації, він є пішаком, який ні на що не впливає. Усіма процесами у Каховському районі, та й у Херсонщині загалом, заправляють російські військові та співробітники ФСБ», – наголосив Батурін.

Журналіст пригадав: під час допитів росіяни були одягнені у балаклавах. Самим же полоненим українцям окупанти не дозволяли дивитися на себе – одягали на голови пакети або замотували очі скотчем.

«Їхня мета була налякати мене та схилити до співпраці. Бо, коли відпускали з полону, вслід кинули фразу: «Чекай на наші подальші інструкції», – зазначив журналіст.

Олег Батурін зауважив, що 31 березня виїхав за межі Херсонської області і нині перебуває на підконтрольній Україні території.

Додамо, що колаборант Володимир Лєонтьєв раніше працював фінансовим директором та заступником генерального директора у каховській компанії «Чумак», а також на керівних посадах на новокаховському заводі будматеріалів №1.

Нагадаємо, що в Україні триває 133-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.