Українських громадян, які опинилися у тюрмах на тимчасово окупованих територіях, використовують як дармову робочу силу

Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Вячеслав Петльований повідомив, що окупанти відмовляються звільняти полонених ОРДЛО у форматі «всіх на всіх». Про це сказано у відповіді на інформаційний запит «Главкома».

«Натомість (представники квазіутворень ‒ «Главком») висувають необґрунтовані і безпідставні політичні вимоги, після вирішення яких це питання можливе для обговорення… Через зупинення процесу звільнення продовжують порушуватись права на життя та безпеку наших співгромадян, які перебувають у місцях несвободи на непідконтрольних територіях», ‒ пояснив представник омбудсмена.

Він перерахував основні порушення прав людей, котрі утримуються в ОРДЛО. Це ‒ незабезпечення належного умов їх отримання; ненадання медичної допомоги; незабезпечення зв’язку із зовнішнім світом, у тому числі з рідними; відсутній доступ до справедливого судового процесу.

«Наших співгромадян після незаконних та безпідставних затримань піддають тортурам та нелюдському поводженню, катують електричним струмом, наносять побої, спричиняють фізичний та психологічний тиск, зокрема, імітації розстрілів, всіляко принижують… Ув’язнених використовують в якості «дармової» робочої сили, які під примусом виконують різну брудну роботу, зокрема, ручні земляні роботи, налагодження комунікацій, проведення ремонтних робіт техніки та озброєння. Вони не забезпечені питною водою та харчуванням. Ліки, які їм передають рідні, вони зазвичай не отримують», ‒ йдеться у відповіді на запит.

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Петльований зауважив, що в ОРДЛО порушується не лише українське законодавство, а й норми міжнародного права. Серед них Конвенція про захист цивільного населення під час війни 1949 року; Додатковий протокол до Женевських конвенцій 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 1977 року; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

Як повідомляв «Главком», на початку лютого 2022 року омбудсмен Людмила Денісова заявила, що українка Світлана Довгаль, яку окупанти майже 3 роки утримують у Донецьку, хворіє на діабет і пережила катування.

Нагадаємо, востаннє великий обмін узв’язненими ОРДЛО відбувся наприкінці грудня 2019 року. Україна видала Росії 127 осіб, натомість отримала 76 бранців.

За останніми даними у полоні на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей перебувають близько 300 громадян України. Ще майже 260 вважають зниклими безвісти.