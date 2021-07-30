Секретна в’язниця «ДНР»: українські правоохоронці оголосили підозри 15 терористам (документ)

За підрахунками ООН, протягом 2014-2021 років в підпільній тюрмі «Ізоляція» у Донецьку під вартою тримали сотні людей

Донецька обласна прокуратура заявила, що 15 бойовикам «міністерства державної безпеки» («МДБ») «ДНР» оголошено підозри за незаконне позбавлення волі, катування та жорстоке поводження арештантів у підпільній в’язниці Донецька «Ізоляція». Про це йдеться у відповіді на запит «Главкома».

Серед підозрюваних четверо бойовиків з числа керівного складу підпільної в’язниці «Ізоляція», четверо конвоїрів та семеро оперативних співробітників.

Підозри вручено заочно за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

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Крім цього, як з’ясував «Главком», 29 липня Головне слідче управління Нацполіції у Донецькій області викликало громадянина Миколу Токаренка для вручення підозри у кримінальному провадженні щодо катівні «Ізоляція».

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За відкритими відомостями, Токаренко працює головою військового трибуналу «ДНР». До зради і переходу на службу до терористів займав посаду голови суду Калінінського району Горлівки. Причетний до знущань над українськими заручниками.

Як повідомляв «Главком», на початку липня управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь про тортури і жорстоке поводження в контексті збройного конфлікту на сході України протягом 2014-2021 років. За оцінками колишніх затриманих, у 2017-2018 роках в «Ізоляції» постійно тримали під вартою від 40 до 70 осіб. Натомість управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що за 2014-2021 роки в «Ізоляції» під вартою перебували сотні людей.