  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Секретна в’язниця «ДНР»: українські правоохоронці оголосили підозри 15 терористам (документ)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Проросійські найманці &laquo;ДНР&raquo;&nbsp;на території&nbsp;колишнього заводу &laquo;Ізоляція&raquo; загальною площею сім гектарів&nbsp;влаштували підпільну катівню - Секретна в’язниця «ДНР»: українські правоохоронці оголосили підозри 15 терористам (документ)
    Проросійські найманці «ДНР» на території колишнього заводу «Ізоляція» загальною площею сім гектарів влаштували підпільну катівню
    Фото з відкритих джерел

    За підрахунками ООН, протягом 2014-2021 років в підпільній тюрмі «Ізоляція» у Донецьку під вартою тримали сотні людей

    Донецька обласна прокуратура заявила, що 15 бойовикам «міністерства державної безпеки» («МДБ») «ДНР» оголошено підозри за незаконне позбавлення волі, катування та жорстоке поводження арештантів у підпільній в’язниці Донецька «Ізоляція». Про це йдеться у відповіді на запит «Главкома».

    Серед підозрюваних четверо бойовиків з числа керівного складу підпільної в’язниці «Ізоляція», четверо конвоїрів та семеро оперативних співробітників.

    Підозри вручено заочно за ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми), ст. 258-3 (створення терористичної групи або терористичної організації), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб) ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

    (для перегляду натисніть на зображення)

    Крім цього, як з’ясував «Главком», 29 липня Головне слідче управління Нацполіції у Донецькій області викликало громадянина Миколу Токаренка для вручення підозри у кримінальному провадженні щодо катівні «Ізоляція».

    (для перегляду натисніть на зображення)

    За відкритими відомостями, Токаренко працює головою військового трибуналу «ДНР». До зради і переходу на службу до терористів займав посаду голови суду Калінінського району Горлівки. Причетний до знущань над українськими заручниками.

    Як повідомляв «Главком», на початку липня управління Верховного комісара ООН з прав людини оприлюднило доповідь про тортури і жорстоке поводження в контексті збройного конфлікту на сході України протягом 2014-2021 років. За оцінками колишніх затриманих, у 2017-2018 роках в «Ізоляції» постійно тримали під вартою від 40 до 70 осіб. Натомість управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що за 2014-2021 роки в «Ізоляції» під вартою перебували сотні людей.

    Читайте також:
    Теги: бойовики на Донбасі ДНР тюрьма
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Секретна в’язниця «ДНР»: українські правоохоронці оголосили підозри 15 терористам (документ)