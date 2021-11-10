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    Думки вголос

    Військового злочинця концтабору «Ізоляція» «Палича» в жодному разі не можна віддавати Кремлю

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

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    &laquo;Палич&raquo;: реальний військовий злочинець, який буде ідеальним свідком у Гаазі - Військового злочинця концтабору «Ізоляція» «Палича» в жодному разі не можна віддавати Кремлю
    «Палич»: реальний військовий злочинець, який буде ідеальним свідком у Гаазі

    Добре, що в Офісі президента нічого не знали про спецоперацію. Інакше б закінчилося, як в історії з вагнерівцями

    Мовою оригіналу

    Это очень важная и очень позитивная новость! В Киеве задержали главного военного преступника донецкого концлагеря боевиков «Изоляция» Дениса Куликовского по кличке Палыч.

    Главное, что эту мразь нельзя отдавать Кремлю. Он реальный военный преступник и будет идеальным свидетелем в Гааге. И даже если Путин пообещает Зеленскому, что встретится с ним, то отдавать нельзя.

    Такой жирный улов, пойманный в результате спецоперации не должен быть отдан врагу.

    А у кремлядей сейчас истерика по этой ситуации. Они осознают, кто попал нам в руки и к чему это может привести.

    Хорошо, что в ОП ничего не знали об этой операции. Иначе закончилось бы, как в истории с вагнеровцами. А сейчас пусть в ОП врут, что эта операция была «взята под личный контроль Зеленским». Это уже не важно. Важно, что его «взяли».

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    Джерело: блог Борислава Берези

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    Теги: Росія бойовики на Донбасі Донецьк
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    Військового злочинця концтабору «Ізоляція» «Палича» в жодному разі не можна віддавати Кремлю