Окупанти на Донбасі поранили двох українських військових

Упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень «тиші»

Двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення 14 лютого. Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Унаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я одного військовослужбовця – середньої важкості, іншого – задовільний», – йдеться в повідомленні.

Упродовж минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано п’ять порушень «тиші».Неподалік Трьохізбенки противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

У бік Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, а на околицях Пісків - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар’їнки окупанти задіяли безпілотний літальний апарат.

«Станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», – зазначили в штабі.

Нагадаємо, командувач ООС Олександр Павлюк назвав можливу дату вторгнення Росії в Україну.