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    Кати донецької «Ізоляції» знущаються над хворою українкою – омбудсмен

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    Світлану Довгаль окупанти&nbsp;звинувачують у &laquo;шпигунстві на користь України&raquo; - Кати донецької «Ізоляції» знущаються над хворою українкою – омбудсмен
    Світлану Довгаль окупанти звинувачують у «шпигунстві на користь України»
    фото Людмили Денісової

    Після перенесених тортур у жінки загострилися хронічні захворювання, спричинені цукровим діабетом

    Українка Світлана Довгаль, яку окупанти майже 3 роки утримують у Донецьку, хворіє на діабет і пережила катування. Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова.

    Світлана Довгаль зникла 22 липня 2019 року в окупованому Донецьку. Після початку російської окупації вона виїжджала до Києва в пошуках роботи, але згодом повернулася додому та працювала адміністратором в одному з готелів.

    Майже весь час окупанти утримували жінку у в'язниці Ізоляція. За словами інших полонених українців, після допитів Світлану Довгаль бачили в синцях. Вибиваючи «зізнання», над жінкою знущалися: били, катували електричним струмом, тримали у підвалі.

    Українку звинувачують у «шпигунстві на користь України».

    За інформацією омбудсмана, після перенесених тортур у жінки загострилися хронічні захворювання, спричинені цукровим діабетом. Через хворобу щитовидної залози Світлана Довгаль потребує постійного вживання ліків.

    У СІЗО Донецька українці не надають жодної медичної допомоги. Ліки, які намагається передати мати, до жінки не потрапляють.

    «Такі дії стосовно громадянки України Світлани Довгаль є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року», - наголосила Людмила Денісова.

    Омбудсман звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Світлани Довгаль, сприяти її негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі СІЗО українці Донецьк Людмила Денісова діабет
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    Кати донецької «Ізоляції» знущаються над хворою українкою – омбудсмен