Зеленський оголосив День єднання: що треба робити українцям 16 лютого

Президент закликає у середу о 10 ранку усім виконати гімн України

Президент Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців на тлі напруженості навколо ескалації на кордоні з Росією. Він запевняє, що ситуація під контролем, а влада готова до будь-якого розвитку ситуації.

Зеленський також повідомив, що день 16 лютого, який анонсують, як дату можливого нападу РФ, Україна зробить Днем єднання. У цей день піднімуть державний прапор на будинках та спорудах в усіх населених пунктах України. Про це йдеться в указі №53/2022 від 14 лютого 2022 року на сайті Офісу президента. Згідно з документом, 16 лютого о 10.00 виконають державний гімн України.

«Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність», – наголосив він.

Президент закликав закордонні дипломатичні установи провести іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України.

Глава держави постановив Кабінету міністрів за один день затвердити план заходів щодо забезпечення з 1 березня підвищення грошового забезпечення військових Збройних сил України на 30%. Кабмін має довести до 20% підвищення зарплатні прикордонників та нацгвардійців.

Що сказав Зеленський у своєму зверненні до українців:

Україну вже не вперше лякають повномасштабною війною, але наша держава сильна як ніколи.

З Україною ведуть війну на всіх фронтах: військовому, дипломатичному, енергетичному та інформаційному.

Влада чітко розуміє всі виклики і знає, що з ними робити, а також готує достойну відповідь на будь-які агресивні дії проти України.

Україна прагне миру та хоче повернути Крим та ОРДЛО виключно дипломатичним шляхом.

Бізнесмени та політики, які на тлі загрози виїхали з України, повинні повернутися протягом 24 годин, щоб продемонструвати, що вони справжні громадяни України.

Україна відзначатиме 16 лютого День Єднанняі, а не нападу РФ.

Зараз здається, що навкруги темрява, але завтра знову зійде сонце над нашим мирним небом.

Президент також закликає депутатів і бізнесменів, які залишили Україну на тлі загрози вторгнення російських військ, повернуться до країни. Він додав, що чекає на їхнє повернення протягом 24 годин.

Крім того Зеленський розповів, де його родина перебуває у ці дні.

Нагадаємо, із 14 по 19 лютого Національна поліція України переведена на посилений режим несення служби.

Також Служба безпеки України зробила заяву щодо можливого нападу Росії.

Варто також додати, що Пентагон не підтвердив інформацію про напад Росії на Україну 16 лютого.

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