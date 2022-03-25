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    Події в Україні

    Зеленський звернувся до Євроради: окупанти викрали понад 2 тис. дітей

    Зеленський: російські окупанти викрали понад дві тисячі українських дітей - Зеленський звернувся до Євроради: окупанти викрали понад 2 тис. дітей
    Зеленський: російські окупанти викрали понад дві тисячі українських дітей
    фото: Офіс президента

    Ворог обстрілює гуманітарні колони

    Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти викрали понад дві тисячі дітей. Про це Зеленський заявив під час засідання Євроради.

    «Ми не знаємо, де наші діти. Де наші дві тисячі дітей? Обстрілюють гуманітарні колони – їх не хвилює, хто там – діти, жінки, служителі церкви, до речі там, які супроводжували гуманітарний вантаж», – зауважив він.

    Зеленський зазначив, що російські окупанти вже місяць вбивають українських людей, в тому числі - і в окупованому РФ Донецьку. Але Росія видає ці вбивства нібито за розправу «українських націоналістів».

    «Вбивають людей у Донецьку, і кажуть, що це ми. І кажуть, що це ми, ми ж націоналісти. Це все робить Росія - вже місяць на нашій землі», – сказав у зверненні президент української держави.

    Нагадаємо, Європейський Союз вже виділив Україні мільярд євро з Європейського фонду миру. Допомога спрямована на закупівлю озброєнь.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський звернувся до Євроради: окупанти викрали понад 2 тис. дітей