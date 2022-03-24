Генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя

В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам себе замість дітей, які перебувають у заручниках в Маріуполі

В'ячеслав Аброськін очолював Національну поліцію у Донецькій області

Колишній очільник головного управління Національної поліції у Донецькій області, заступник очільника Нацполіції України, генерал В’ячеслав Аброськін запропонував окупантам обмін: власне життя замість дітей, які залишилися в Маріуполі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть в найближчі дні, час йде вже на години. Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе», написав Аброськін

Він написав, що на збір дітей і організацію їх вивозу йому потрібно три дні. На останньому блокпості виїзду з міста він обіцяє здатися в полон.

Нагадаємо, В’ячеслав Аброськін був начальником головного управління Національної поліції у Донецькій області, а також обіймав посаду заступника голови Національної поліції.