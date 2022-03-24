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    Генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя

    В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам себе замість дітей, які перебувають у заручниках в Маріуполі - Генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя
    В'ячеслав Аброськін запропонував окупантам себе замість дітей, які перебувають у заручниках в Маріуполі
    Фото: Новинарня

    В'ячеслав Аброськін очолював Національну поліцію у Донецькій області

    Колишній очільник головного управління Національної поліції у Донецькій області, заступник очільника Нацполіції України, генерал В’ячеслав Аброськін запропонував окупантам обмін: власне життя замість дітей, які залишилися в Маріуполі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Сьогодні в повністю зруйнованому місті залишилося багато дітей, яких, якщо не врятувати зараз, вони загинуть в найближчі дні, час йде вже на години. Звертаюся до російських окупантів – дайте можливість вивести дітей з Маріуполя, замість ще живих дітей пропоную себе», написав Аброськін

    Він написав, що на збір дітей і організацію їх вивозу йому потрібно три дні. На останньому блокпості виїзду з міста він обіцяє здатися в полон.

    Нагадаємо, В’ячеслав Аброськін був начальником головного управління Національної поліції у Донецькій області, а також обіймав посаду заступника голови Національної поліції.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя