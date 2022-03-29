У заблокованому Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло

«Страшний біль і непоправна втрата. Світла пам’ять, царство небесне моєму синові Жені»

Заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський розповів, що в Маріуполі загинув його син, колишній капітан збірної України Євген Обединський.

«17-го березня 2022-го року в Маріуполі загинув мій син Женя, – написав тренер у соцмережах. – Світла та добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, чудовим спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди «Іллічівець», капітаном національної збірної України».

«Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся, тату, я впораюся. У нас були дуже теплі та довірчі стосунки, і ми з любов’ю ставилися одне до одного. Страшний біль і непоправна втрата. Світла пам’ять, царство небесне моєму синові Жені», – написав Євген Обединський.

У грудні 2021-го Обединському діагностували пухлину головного мозку.

Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.

Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.

У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.

Спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.