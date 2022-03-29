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    У заблокованому Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло

    У заблокованому Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло
    фото з відкритих джерел

    «Страшний біль і непоправна втрата. Світла пам’ять, царство небесне моєму синові Жені»

    Заслужений тренер України з водного поло Олександр Обединський розповів, що в Маріуполі загинув його син, колишній капітан збірної України Євген Обединський.

    «17-го березня 2022-го року в Маріуполі загинув мій син Женя, – написав тренер у соцмережах. – Світла та добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, чудовим спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди «Іллічівець», капітаном національної збірної України».

    «Був великим життєлюбом, ніколи не здавався, не скаржився на життя, як би йому не було важко. У нього завжди була одна відповідь: не хвилюйся, тату, я впораюся. У нас були дуже теплі та довірчі стосунки, і ми з любов’ю ставилися одне до одного. Страшний біль і непоправна втрата. Світла пам’ять, царство небесне моєму синові Жені», – написав Євген Обединський.

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    У грудні 2021-го Обединському діагностували пухлину головного мозку.

    Нагадаємо, 25 березня загинув український чемпіон світу з кікбоксингу Максим Кагал. Спортсмен захищав Маріуполь від російських окупантів.

    Також запоріжський важкоатлет Анастас Іванов загинув від рук російських окупантів під час захисту Маріуполя.

    У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України з самбо.

    Спортивний світ втратив ще одного колишнього українського футболіста. Від ворожих куль загинув ексгравець «Кривбасу» Володимир Колесник.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У заблокованому Маріуполі загинув чемпіон України з водного поло