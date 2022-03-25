У Маріуполі окупанти знищили реабілітаційний центр для дітей

Маріупольська міська рада закликає світ консолідуватися, щоб зупинити зло

У Маріуполі Дитячий реабілітаційний цент перетворився на руїни. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

«Ще один приклад співпраці Маріуполя з міжнародними партнерами перетворився на руїни. Восени 2021 року у Маріуполі після реконструкції відкрився Дитячий реабілітаційний центр. Цей сучасний медичний об'єкт ми збудували спільно з Європейським інвестиційним банком. Місце, яке було покликане рятувати дитячі життя, знищене тими, хто вирішив нас насильно «освободить». Очевидно, звільнити від миру, від розвитку, від таких сучасних центрів реабілітації. Звільнити від самого права на життя», - йдеться в повідомленні.

У міськраді зазначили, що для окупантів немає межі цинічності, їм все одно хто в їхньому прицілі – люди, будинки, садки, лікарні або Драматичний театр.

Маріупольська міська рада закликає світ консолідуватися, щоб зупинити зло. «Адже зло ніколи не зупиняється саме. І якщо його не зупинити в України зараз, воно прийде до кожного європейського будинку», - попереджає мерія міста.

Напередодні генерал Аброськін запропонував окупантам своє життя за звільнення дітей Маріуполя. Він написав, що на збір дітей і організацію їх вивозу йому потрібно три дні. На останньому блокпості виїзду з міста він обіцяє здатися в полон.

Маріупольська міська рада закликає світову спільноту врятувати сотні тисяч мешканців міста. У місті куманітарна катастрофа.

Внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

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