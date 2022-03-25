Від початку війни свої домівки покинули більш як половина українських дітей
Із часів Другої світової війни відбулося одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було переміщено 4,3 млн українських дітей. Це понад половина дитячого населення країни, яке становить близько 7,5 млн осіб. Про це повідомляє ЮНІСЕФ
«Війна викликала одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей із часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для майбутніх поколінь», - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.
За її словами, безпека, добробут та доступ до основних послуг дітей знаходяться під загрозою через безперервне насильство.
Згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 24 березня загинуло 128 дітей та поранено 172 дитини.
Нагадаємо, влада Маріуполя повідомляє про гуманітарну катастрофу в місті: люди вмирають від голоду.
Повідомлялося, що російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.