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    Події в Україні

    Від початку війни свої домівки покинули більш як половина українських дітей

    Дітей вивозять з небезпечних територій України - Від початку війни свої домівки покинули більш як половина українських дітей
    Дітей вивозять з небезпечних територій України

    Із часів Другої світової війни відбулося одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей

    Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було переміщено 4,3 млн українських дітей. Це понад половина дитячого населення країни, яке становить близько 7,5 млн осіб. Про це повідомляє ЮНІСЕФ

    «Війна викликала одне з найшвидших великомасштабних переміщень дітей із часів Другої світової війни. Це похмура віха, яка може мати довгострокові наслідки для майбутніх поколінь», - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

    За її словами, безпека, добробут та доступ до основних послуг дітей знаходяться під загрозою через безперервне насильство.

    Згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 24 березня загинуло 128 дітей та поранено 172 дитини.

    Нагадаємо, влада Маріуполя повідомляє про гуманітарну катастрофу в місті: люди вмирають від голоду.

    Повідомлялося, що російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії.

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    Теги: росія окупанти діти війна Україна окупація #stoprussia
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    Від початку війни свої домівки покинули більш як половина українських дітей