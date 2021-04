Санкції проти Росії: Кулеба просить ЄС підготувати новий пакет

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону. Про це очільник українського МЗС повідомив у Twitter.

«На сьогоднішньому засіданні Ради із закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії. Я запропонував покроковий план, як відмовити Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент: підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо», – написав міністр.

In today’s EU Foreign Affairs Council I briefed colleagues on Russia’s latest dangerous course. I proposed a step-by-step plan on how to discourage Moscow from further escalation. Key element: preparing a new set of sectoral sanctions. Individual ones are not sufficient anymore. pic.twitter.com/f9JGYUpDc1