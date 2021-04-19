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    Санкції проти Росії: Кулеба просить ЄС підготувати новий пакет

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    Очільник українського МЗС&nbsp;запропонував покроковий план, як відмовити Москву від подальшої ескалації - Санкції проти Росії: Кулеба просить ЄС підготувати новий пакет
    Очільник українського МЗС запропонував покроковий план, як відмовити Москву від подальшої ескалації
    Twitter Дмитра Кулеби

    Міністр закордонних справ України взяв участь у засіданні Ради із закордонних справ ЄС

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону. Про це очільник українського МЗС повідомив у Twitter.

    «На сьогоднішньому засіданні Ради із закордонних справ ЄС я поінформував колег про останній небезпечний курс Росії. Я запропонував покроковий план, як відмовити Москву від подальшої ескалації. Ключовий елемент: підготовка нового пакета секторальних санкцій. Індивідуальних вже недостатньо», – написав міністр.

    Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.

    Теги: МЗС ЄС міністр санкції Путін Дмитро Кулеба
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