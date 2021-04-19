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    Арестович анонсував екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки

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    Арестович анонсує на 20 квітня екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки - Арестович анонсував екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки
    Арестович анонсує на 20 квітня екстрене засідання підгрупи ТКГ з безпеки
    Фото: hromadske

    На зустрічі планують обговорити останнє загострення біля українських кордонів та безпекову ситуацію на Донбасі

    Позачергове екстрене засідання робочої підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 20 квітня. Про це заявив агенції «Інтерфакс-Україна» речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

    «Засідання підгрупи з безпеки ТКГ – завтра (20 квітня - ред.), початок о 10 годині ранку», – розповів Арестович.

    19 квітня відбулося засідання політичних радників лідерів «нормандської четвірки», де Україну представляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Метою зустрічі є обговорення запропонованих у листопаді 2020 року Францією та Німеччиною так званих «кластерів» для реалізації Мінських угод, а також виконання домовленостей лідерів держав від 9 грудня 2019 року про відкриття КПВВ на Донбасі, обмін «усіх на всіх», допуск міжнародних гуманітарних місій на території ОРДЛО та припинення вогню.

    Зазначимо, 16 квітня Меркель, Макрон та Зеленський закликали Путіна забрати війська з українського кордону.

    Того ж дня у Парижі відбулись перемовини лідерів України, Франції та Німеччини. На зустрічі обговорювали останнє загострення біля українських кордонів, безпекову ситуацію на Донбасі та проведення «нормандського саміту».

    Після спілкування з іноземними колегами Зеленський ще раз зазначив, що 19 квітня відбудеться зустріч Нормандської четвірки на рівні радників. Український глава держави очікує, що після цієї зустрічі відбудеться відновлення режиму припинення вогню на Донбасі.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас КПВВ ОРДЛО Андрій Єрмак Олексій Арестович
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