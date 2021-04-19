Біля кордонів України скупчилось понад 150 тисяч російських військових – Боррель

Жозеп Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості

Нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли»

На кордонах з Україною та на території тимчасово окупованого Криму перебуває близько 150 тисяч російських військових. Про це заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє пресслужба Єврокомісії.

«Ми дуже занепокоєні через накопичення російських військ біля українського кордону. Понад 150 тисяч російських військових зосереджені біля кордонів України та в Криму. Ризик подальшої ескалації є очевидним», – заявив Боррель.

Він відмовився називати на прохання журналістів джерело цих даних, але уточнив, що саме на неї він орієнтується. Глава дипломатії ЄС уточнив, що нарощування російських військ біля кордонів України та в Криму триває і сягнуло найбільшої кількості, ніж «будь-коли».

При цьому Боррель похвалив Україну за «стриманість» і закликав Росію до зниження напруженості.

Раніше міністри G7 закликали Росію припинити провокації на кордоні України. У документі наголошується, що G7 і ЄС «дуже стурбовані масштабним посиленням російських сил« поблизу кордонів з Україною і в Криму. Країни «групи семи» заявили, що висловлюють підтримку «підходу України, заснованому на стриманості».

Також в Європарламенті розглянуть питання військової допомоги Україні.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час засідання Ради із закордонних справ ЄС запропонував підготувати нові секторальні санкції проти РФ на тлі стягнення російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, через нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною група Європейської народної партії вимагає провести дебати на пленарному засіданні в Європейському парламенті наступного тижня.