Окупанти «зачистили» центр Сімферополя через протести в сусідній Росії

В столиці Криму відключено інтернет і банкомати

На площі Леніна у Сімферополі не спостерігається ознак проведення масового заходу, але на центральних вулицях знаходяться силовики, співробітники підконтрольної Росії адміністрації Сімферополя, Росгвардія, а також військовий патруль. Про це повідомляє кореспондент

Попри те, що в анексованому Сімферополі не спостерігається ніякої протестної активності, вулиці міста патрулюють силовики, представники окупаційної адміністрації та військові патрулі. Про це повідомляє кореспонеднт «Крим. Реалії» з місця подій.

За його інформацією, вся площа за периметром оточена металевими огорожами, уздовж яких чергують молоді люди в штатському. Також уздовж площі ходить патруль поліції. Біля кожного підземного переходу в центрі міста багато людей в штатському, у перехожих молодого віку вибірково просять пред'явити документи.

Крім цього в центрі міста відключений як стаціонарний, так і мобільний інтернет, не працюють банкомати.

У центрі Севастополя біля площі Нахімова 31 січня велике скупчення поліції, на під'їздах до центру чергують поліцейські наряди. Центральний вхід до Приморського бульвару перекритий.

У суботу, 30 січня, у Севастополі російська поліція посилено патрулювала центральну площу міста.

Нагадаємо, у Сімферополі за день до чергової анонсованої в сусідній Росії акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального огородили центральну площу високими металевими огорожами.

31 січня прихильники російського опозиціонера Олексія Навального, якого затримали та помістили до СІЗО відразу після повернення у Росію 17 січня, проводять акції з вимогою звільнити політика. Перша серія мітингів в десятках міст пройшла тиждень тому, 23 січня.

23 січня в Сімферополі планували провести мітинг на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, але несанкціонована владою акція так і не відбулася. При цьому центр міста патрулювали російська поліція і козаки.

У Севастополі російський суд виніс 12 постанов про призначення покарання за участь в акції на підтримку Навального.

Нагадаємо, від самого ранку неділі, 31 січня 2021 року, в столиці РФ впроваджено значні обмеження на пересування людей центральною частиною міста.

Також повідомляється про те, що під час масових акцій затримано понад дві тисячі чоловік.