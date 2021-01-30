В анексованому Криму подорожчали садовина та городина

В окупованому Криму подорожчали помідори, ягоди і жито від виробників

Окупаційна влада вважає стрибок цін нормальним явищем

Майже на 50% зросли ціни на деякі овочі та фрукти в окупованому Росією Криму у грудні 2020 року в порівнянні з таким же місяцем 2019 року. Водночас «міністр сільського господарства» в окупаційному російському уряді півострова Андрій Рюмшин назвав ситуацію з цінами на сільгосппродукцію «стабільною».

Про це повідомляє видання «Крим.Реалії» з посиланням на пресслужбу підконтрольної Росії «Служби державної статистики в Криму і Севастополі».

«Продукція рослинництва подорожчала на 19,4%, тваринництва – на 7,7%. Серед рослинницької продукції найбільший річне зростання цін спостерігався на помідори закритого грунту на 46,7%, ягоди – на 44,3%, жито – на 43,5%, буряк столовий – на 37,1%, насіння соняшнику – на 35,0%, моркву столову – на 25,7%, пшеницю – на 20,7%, зерняткові плоди – на 19,3%, картопля – на 17,9%, насіння ріпаку – на 17,3%, ячмінь – на 16,3%, кукурудзу – на 14,6%», – йдеться у повідомленні.

Водночас, як уточнюється, подорожчали курячі яйця (на 16,4%), сільськогосподарська птиця (на 8,3%) і молоко (на 2,5%).

Зазначимо, що в окупованому Криму вартість мінімального набору продуктів харчування з початку року в середньому збільшилася на 11,1% до 4,644 тисячі рублів (1720 грн). У грудні минулого року вона становила 3871,12 рублів.

Раніше секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев висловлював тривогу через те, що агрокомплекс Криму не може забезпечити потреб півострова у сільськогосподарській продукції. Зокрема кримчанам бракує молока, м'яса, яєць і овочів, вирощених на півострові.