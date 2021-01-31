Кількість затриманих на протестах в Росії перевищила дві тисячі осіб

Найбільше затримань у Москві та Санкт-Петербурзі

Кількість затриманих на сьогоднішніх протестах в Росії, що відбуваються на підтримку опозиціонера Олексія Навального вже затримано понад дві тисяч осіб. При цьому, за офіційними даними силовиків, на вулиці загалом вийшли близько дві тисяч росіян.

Про це повідомляє російський правозахисний портал ОВД-Інфо.

Станом на 14:00 за Києвом у Росії затримали 2 119 осіб. У Москві 496 затриманих, в Санкт-Петербурзі - 211, далі йдуть Красноярськ, Владивосток і Новосибірськ.

У той же час незалежні ЗМІ поширюють відео масових затримань, в тому числі в Москві. Зокрема, біля СІЗО «Матроська тиша», де утримується Навальний, затримували всіх підряд. Також до одного з протестувальників застосували електрошокер, він втратив свідомість і його віднесли в автозак.

Також повідомляється, що протести в Санкт-Петербурзі перемістилися на площу біля місцевого законодавчого зібрання. У соціальних мережах поширюються відео з десятками силовиків, які готуються припиняти акції. В цьому місті проти мітингуючих застосували електрошокери та сльозогінний газ.

У неділю в столиці та інших містах Росії проходять несанкціоновані акції на підтримку заарештованого після повернення в Росію опозиціонера Олексія Навального.

Серед затриманих – дружина опозиціонера Юлія Навальна, яку схопили неподалік від СІЗО, в якому перебуває її чоловік.

Також затримано репера Oxxxymiron (Мирона Федорова), який відзначав на протестному мітингу своє 36-річчя.