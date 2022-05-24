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    Окупанти захопили Світлодарськ (фото)

    Окупанти захопили Світлодарськ (фото)
    фото: Ольга Хижа

    Вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

    Вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.

    Цю інформацію журналістам підтвердив начальник Світлодарської міської військової адміністрації Сергій Гошко.

    За словами голови МВА, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

    Окупанти в Світлодарську

    Окупанти в Світлодарську

    Російський агресор при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут пошкодив магістральний газопровід.

    За 21 травня росіяни вбили сімох цивільних мешканців Донеччини.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти захопили Світлодарськ (фото)