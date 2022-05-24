Окупанти захопили Світлодарськ (фото)

Вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

Вранці 24 травня окупанти увійшли до Світлодарська Донецької області та повісили російський триколор над будівлею міської адміністрації.

Цю інформацію журналістам підтвердив начальник Світлодарської міської військової адміністрації Сергій Гошко.

За словами голови МВА, вулицями вже ходять озброєні загарбники, які перевіряють документи у місцевих мешканців.

Окупанти в Світлодарську

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