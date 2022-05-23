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    Події в Україні

    Рашисти пошкодили магістральний газопровід: Донеччина може залишитись без газу

    При спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ &ndash; Бахмут росіяни пошкодили газопровід - Рашисти пошкодили магістральний газопровід: Донеччина може залишитись без газу
    При спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід
    фото з відкритих джерел

    Провести ремонтні роботи практично неможливо

    Окупанти пошкодили магістральний газопровід, який забезпечував газом Донецьку область. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

    «При спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут росіяни пошкодили газопровід великого діаметру, газопостачання Донеччини під питанням», – йдеться в повідомленні.

    Повідомляється, що росіяни влучили у магістральний газопровід діаметром 1 200 мм. Тиск у трубі одразу впав із 15 до 5 атм. Через це подальше газопостачання Донеччини під питанням.

    Гайдай зазначає, що провести ремонтні роботи наразі вкрай складно через активні бойові дії, що розгортаються в цьому районі.

    Водночас зазначається, що 36 тисяч споживачів із трьох населених пунктів Луганщини мають деякий запас блакитного палива за рахунок залишкового тиску у трубах.

    Нагадаємо, 10 травня, внаслідок артилерійського удару російських військ був перебитий і розгерметизований магістральний газопровід у Сєвєродонецьку Луганської області.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти пошкодили магістральний газопровід: Донеччина може залишитись без газу