Донеччина: ворог наступає на Лиманському напрямку

На лінії фронту постійні обстріли з важкої артилерії, також працює авіація

У Донецькій області на Лиманському напрямку окупанти безуспішно наступають і зазнають нищівних втрат. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеефірі надмарафону.

«Ситуація в області складна, втім контрольована... Наступ ворога – Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутись наразі не є успішними, ворог зазнає нищівних втрат.

Але все ж таки спроби не припиняє, і я впевнений, що не буде припиняти, поки ми його повністю не знищимо», – повідомив він.

«Коли ми дивимось статистику – нема жодного населеного пункту (в області – ред.), який би не був обстріляний. Найбільш гаряче – це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада – це за цю добу», – зазначив Кириленко.

Кириленко зазначив, що на Донеччині, на лінії розмежування, на лінії фронту постійні обстріли з важкої артилерії, також працює авіація.

Крім того, авіація працює і по містах, які відносно віддалені від лінії фронту – це Слов’янськ, Краматорськ, Покровськ і Селидове.

Він підкреслив, що ситуація тримається, всі на місцях, працюють, координують діяльність, здійснюють «усі необхідні дії, щоб ще більш були укріпленими всі міста на Донеччині, щоб ворог не пройшов».

Нагадаємо, на Донбасі ворог за добу 18 разів атакував, та здобув тільки втрати.

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