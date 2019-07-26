Окупанти запроторили в психлікарню трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Адвокат розповів, що не потрапив у слідчий ізолятор до свого підзахисного Арсена Абхаїрова

Трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» помістили до психіатричної лікарні в окупованому Криму.

Про це повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

Він розповів, що не потрапив у слідчий ізолятор до свого підзахисного Арсена Абхаїрова і пішов до психлікарні, оскільки нещодавно його ознайомлювали з постановою стаціонарної експертизи.

За словами адвоката, його підзахисний «почувається нормально», однак наголошує, що «запроторення до психіатричної лікарні його принижує».

Семедляєв розцінює це як «форму каральної психіатрії».

«Через те, що хлопці відмовляються співпрацювати зі слідством, не зізнаються в інкримінованому їм злочині і не вважають себе терористами, вони піддаються такій формі тиску, як запроторення до психіатричної лікарні», – підкреслив захисник.

Адвокат повідомив, що крім Арсена Абхаїрова, в психлікарні перебувають Рустем Емірусеїнов і Ескендер Абдулганієв.

Пенітенціарна служба Росії наразі не коментує інформацію про перебування фігурантів «справи «Хізб ут-Тахрір» до психлікарні.

Як відомо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх активістів, затриманих під час обшуків у справі Хізб ут-Тахрір.