Уночі над Дніпропетровщиною збито дві ракети

Уламки впали в межах села, на щастя, постраждалих немає

Окупантам не вдалося завдати удару по цілях

Уночі 5 квітня над територією Дніпропетровської області протиповітряна оборона збила дві ворожі ракети. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та на щастя, ніхто не постраждав.

Маю відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяю, що покажу його після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ», – написав Резніченко.

Він поінформував, що наразі в області спокійно.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

Раніше росіяни обстріляли Павлоградський район, пошкоджено залізницю. Згодом голова облради повідомив деталі обстрілу.

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