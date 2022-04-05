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    Події в Україні

    Уночі над Дніпропетровщиною збито дві ракети

    Уламки впали в межах села, на щастя, постраждалих немає - Уночі над Дніпропетровщиною збито дві ракети
    Уламки впали в межах села, на щастя, постраждалих немає
    фото з відкритих джерел

    Окупантам не вдалося завдати удару по цілях

    Уночі 5 квітня над територією Дніпропетровської області протиповітряна оборона збила дві ворожі ракети. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    «Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети. Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та на щастя, ніхто не постраждав.

    Маю відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяю, що покажу його після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ», – написав Резніченко.

    Він поінформував, що наразі в області спокійно.

    Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли села на кордоні Дніпропетровської та Херсонської областей.

    Раніше росіяни обстріляли Павлоградський район, пошкоджено залізницю. Згодом голова облради повідомив деталі обстрілу.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна Дніпропетровщина Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Уночі над Дніпропетровщиною збито дві ракети