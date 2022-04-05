Військовий експерт: Наступні два тижні на фронті будуть вирішальними

Якщо Україна виступить під час вирішального штурму, у російських окупантів будуть великі проблеми

«Путін рано чи пізно оголосить загальну мобілізацію»

Росія підтягує війська із сусідніх країн, щоб у наступні два тижні провести вирішальний штурм України. Про це в інтерв’ю «Главкому» сказав заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

«Путін рано чи пізно оголосить загальну мобілізацію, просто вимушений буде це зробити. Вони вже підтягують війська і з Вірменії, і з Таджикистану, аби в наступні два тижні провести вирішальний штурм», - повідомив він.

За його словами, ці два тижні будуть вирішальними. «Якщо Україна вистоїть і не допустить вирішення цих цілей росіянами, у них дійсно будуть величезні проблеми. Їм треба буде витягнути техніку з баз зберігання, провести мобілізацію, і після цього етапу, думаю, будуть проведені ще одні переговори і підписане якесь перемир’я. Бо Росія насправді не може далі рухатися», - зазначив Самусь.

На його думку, це перемир’я матиме абсолютно зворотній ефект для російського суспільства. «Бо мілітаристський угар може перейти в реальне розчарування та фрустрацію, на фоні яких може виникнути невдоволення Путіним», - прогнозує експерт.

«Головний пік, коли до Росії підуть труни, прийдеться якраз на травень. І як тільки почнеться перемир’я, інформаційний акцент просто може змінитися. Будуть великі битви, у росіян будуть величезні втрати, які досягатимуть лише убитими 25 тисяч, а з пораненими – 60-70 тисяч. Це відчуватиметься якщо не в кожній сім’ї, то в кожній соціальній бульбашці, де буде величезна кількість загиблих або зниклих безвісти. І почнеться зворотній ефект цього мілітаристського угару. Для Путіна наразі краще продовжувати війну, нарощувати кількість загиблих під розмови, що ми виконуємо велику місію, хоча нам ніхто за це не дякує», - сказав Самусь.

Як повідомлялося, Самусь переконаний, що Київ залишається найголовнішою ціллю Путіна.

Також високопосадовець Міністерства оборони США на брифінгу 4 квітня заявив, що близько третини угруповання російських військ, які діяли на Київщині та Чернігівщині, все ще націлені на Київ.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.



