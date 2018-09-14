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    Окупований Армянськ готують до режиму надзвичайного стану

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    Окупований Армянськ готують до режиму надзвичайного стану

    Окупанти визнали, що шкідливі речовини перевищують допустиму норму у 5 разів

    В Армянську запровадять режим надзвичайної ситуації після викидів шкідливих речовин на заводі «Кримський титан».

    Про це 14 вересня повідомив так званий начальник управління цивільного захисту незаконного управління МНС Росії в Криму Олексій Фрідман, передає «Крим.Реалії».

    За його словами, шкідливі речовини перевищують допустиму норму у 5 разів. 

    «Штабом зараз буде прийматися рішення і рекомендуватися адміністрації міського округу Армянськ ввести режим НС, бо у нас є перевищення гранично допустимої концентрації у понад п'ять разів. Це є критерієм введення режиму», — сказав Фрідман.

    Сьогодні в окупованому Криму жителі Армянська скаржаться в соцмережах на викиди заводу «Титан». Люди повідомляють, що в Армянську і селі Перекоп навіть при закритих вікнах у будинках у людей сльозяться очі і дере в горлі, в роті присмак сірки. 

    У ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.

    Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.

    6 вересня Херсонська ОДА вирішила евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, які розташовані в зоні впливу виробничої діяльності кримського заводу «Титан», а також провести оздоровлення цих дітей в дитячих оздоровчих таборах області.

    Українська поліція зараз розглядає три версії забруднення повітря в окупованому Криму та на Херсонщині: перша - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки були здійснені в зв'язку з неправильною експлуатацією заводів «Титан», «Кримський содовий завод» і «Кримський бромовий завод»; друга - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки відбулися через пошкодження резервуарів з відходами на заводах «Титан», «Кримський содовий завод» і «Кримський бромовий завод» під час здійснення військових навчань РФ; третя - викиди в атмосферу надлишків сірчистого ангідриду і оксиду сірки здійснені РФ з метою створення масштабної інформкампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини шляхом організації стихійних мітингів невдоволених екологічною ситуацією місцевих жителів з обох сторін адмінкордону до вимог розблокувати дамбу на Північнокримському каналі і відновити подачу води на тимчасово окуповану територію АР Крим для припинення техногенної катастрофи в регіоні.

    У зв'язку з хімічними викидами в окупованому Криму українські експерти перевірили воду в Чорному морі.  Вміст розчиненого азоту перевищив норму.

    Напередодні у ґрунті біля окупованого Криму експерти виявили перевищення сульфатів.

    Раніше повідомлялося, що через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.

    Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.

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