Окупований Армянськ готують до режиму надзвичайного стану
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Розсилка
Окупанти визнали, що шкідливі речовини перевищують допустиму норму у 5 разів
В Армянську запровадять режим надзвичайної ситуації після викидів шкідливих речовин на заводі «Кримський титан».
Про це 14 вересня повідомив так званий начальник управління цивільного захисту незаконного управління МНС Росії в Криму Олексій Фрідман, передає «Крим.Реалії».
За його словами, шкідливі речовини перевищують допустиму норму у 5 разів.
«Штабом зараз буде прийматися рішення і рекомендуватися адміністрації міського округу Армянськ ввести режим НС, бо у нас є перевищення гранично допустимої концентрації у понад п'ять разів. Це є критерієм введення режиму», — сказав Фрідман.
Сьогодні в окупованому Криму жителі Армянська скаржаться в соцмережах на викиди заводу «Титан». Люди повідомляють, що в Армянську і селі Перекоп навіть при закритих вікнах у будинках у людей сльозяться очі і дере в горлі, в роті присмак сірки.
У ніч на 24 серпня в окупованому Росією Криму, в місті Армянськ, де розташований завод «Титан», стався викид невідомої отруйної речовини. Хімічне забруднення через викиди заводу «Титан» було зафіксовано також на Херсонщині.
Згодом кримський «Титан» призупинив свою роботу, а з Армянська вивезли всіх дітей шкільного та дошкільного віку.
6 вересня Херсонська ОДА вирішила евакуювати дітей з населених пунктів Каланчацького та Чаплинського районів, які розташовані в зоні впливу виробничої діяльності кримського заводу «Титан», а також провести оздоровлення цих дітей в дитячих оздоровчих таборах області.
У зв'язку з хімічними викидами в окупованому Криму українські експерти перевірили воду в Чорному морі. Вміст розчиненого азоту перевищив норму.
Напередодні у ґрунті біля окупованого Криму експерти виявили перевищення сульфатів.
Раніше повідомлялося, що через хімічну катастрофу в анексованому Криму на Херсонщині рятувальники обробили содовим розчином 100 кілометрів доріг.
Перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі заявив, що хімічні викиди на кримському заводі «Титан» відбулися внаслідок техногенної катастрофи, яку окупаційна влада хотіла приховати.