У Києві почалась конференція TEDxYouth@Kyiv

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Тема цьогорічної конференції - «Святкуємо невдачі»

У Києві стартувала конференція[email protected] Про це повідомляє hromadske.

Celebrate troubles (Святкуємо невдачі) — тема цьогорічної конференції.

Серед спікерів:

Катерина Михалко — співзасновниця компанії «nuka». Створює вічну канцелярію, блокноти та олівці, які ніколи не зіпсуються й запускає їх в стратосферу. Кинула школу, аби займатися власним стартапом, який створила у 16 років разом із друзями. Ідею молодої спікерки оцінюють в 1 мільйон доларів. Катя разом із друзями вже має успішний вихід на кікстартер, саме тому, сьогодні, вони готуються до виходу на міжнародний ринок.

Максим Головко — архітектор та співзасновник «Агентів змін». За 5 років роботи втілив понад 20 міських проєктів, серед яких схема метро, реконструкція першого поверху Київради, пішохідна навігація та дослідження Подолу. Керує проєктами, які розвивають міський простір, роблять його зрозумілим, комфортним та цікавим. Працює над створенням Набережної на Подолі та реконструкцією Валів.

YUKO — український гурт, що поєднує у своїй творчості фольклор та електронну музику, в жанрі фольктроніка. Учасники нацвідбору до Євробачення. Другий студійний альбом «DURA?» виконавці присвятили жертвам домашнього насильства. Учасники формації проектують протистояння героїні і соціуму, а саме історію дівчини, яку б’є чоловік-алкоголік, а також розмову про патріархат і домашнє насильство, тим самим підіймаючи гострі соціальні проблеми сучасності.

Торі Польська — художниця-мультиплікаторка. Працювала з українськими й зарубіжними анімаційними студіями, ділиться знаннями зі студентами в школі Projector. Розповідання візуальних історій за допомогою дизайну — суть творчого життя мультиплікаторки. Саме можливість створювати щось ідейно значуще і візуально прекрасне дає мисткині можливість пізнавати себе, світ і своє місце в ньому.

Тетяна Євлоєва — авторка екологічної ініціативи Життя без Сміття — Life Without Trash. Тетяна закликає боротися зі сміттям через організацію свого побуту таким чином, щоб передусім відходів не утворювати. Вона власним прикладом доводить, що 1 літрова банка сміття за 2 роки — цілком досяжна ціль, навіть коли проживаєш у сучасному українському мегаполісі. Тетяна переконана, що п’ять простих кроків до життя у стилі «Нуль відходів», або Zero Waste (спершу відмова від зайвого, і лише в останню чергу - утилізація того, без чого неможливо обійтися) допоможуть кожному суттєво скоротити свій негативний вплив на довкілля, а також — зберегти власний час, кошти, та зусилля. І для того, щоб розпочати, не потрібно нічого надзвичайного — лише трохи небайдужості та творчого мислення.