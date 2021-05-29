Дощі та грози не залишають Україну: прогноз погоди на 29 травня

У Києві 29 травня дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів

У всіх регіонах України сьогодні очікуються опади

Погода в Україні у суботу, 29 травня, буде вологою. Синоптики прогнозують дощі та грози у всіх регіонах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Метеорологи зазначають, що у західних, північних та частині центральних областей буде прохолодно, а найбільшого тепла варто очікувати на Сході

У Західній Україні прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +15…+18 градусів. У східних регіонах також сильні опади. Однак там буде тепліше, вдень +25...+28 градусів.

На Півночі країни синоптики теж попереджають про дощі. Позначки на термометрах покажуть +17...+22 градусів. У південних областях сьогодні будуть грози, температура +21...+26 градусів.

У Києві 29 травня дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.

Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).