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    Дощі та грози не залишають Україну: прогноз погоди на 29 травня

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    У Києві&nbsp;29 травня&nbsp;дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17&hellip;+19 градусів - Дощі та грози не залишають Україну: прогноз погоди на 29 травня
    У Києві 29 травня дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    У всіх регіонах України сьогодні очікуються опади

    Погода в Україні у суботу, 29 травня, буде вологою. Синоптики прогнозують дощі та грози у всіх регіонах. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Метеорологи зазначають, що у західних, північних та частині центральних областей буде прохолодно, а найбільшого тепла варто очікувати на Сході

    У Західній Україні прогнозують дощову погоду. Температура становитиме +15…+18 градусів. У східних регіонах також сильні опади. Однак там буде тепліше, вдень +25...+28 градусів.

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    На Півночі країни синоптики теж попереджають про дощі. Позначки на термометрах покажуть +17...+22 градусів. У південних областях сьогодні будуть грози, температура +21...+26 градусів.

    У Києві 29 травня дощитиме, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +17…+19 градусів.

    Напередодні ввечері на Київ обрушилася епічна гроза: блискавки, грім і дощ (фото, відео).

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр Україна вітер дощ
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    Дощі та грози не залишають Україну: прогноз погоди на 29 травня