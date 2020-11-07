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    Олег Винник розповів про наслідки від коронавірусу

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    В кінці вересня Олег Винник захворів на коронавірус - Олег Винник розповів про наслідки від коронавірусу
    В кінці вересня Олег Винник захворів на коронавірус

    Здатність сприймати запахи і смак їжі повністю ще не відновилася у Винника

    Наприкінці вересня під час участі в шоу «Танці з зірками» співак Олег Винник заявив, що захворів на коронавірус. В середині жовтня виконавець отримав негативний тест на Covid-19, втім, отримав не дуже втішні наслідки від коронавірусу.

    За словами артиста, який ще місяць тому переніс хворобу, зараз він почувається добре, інформує ТСН.

    «Повністю одужав, почуваюся добре, втім побічні наслідки все ж таки залишилися. Здатність сприймати запахи і смак їжі повністю ще не відновилися. Була легка форма недуги, однак все одно погано почувався. Стояти на ногах міг лише до 15 хв через страшенний біль у суглобах», – зазначив співак.

    Попри 4 випуски проєкту «Танці з зірками», які добряче привели тіло співака в тонус, коронавірус також дався взнаки та вплинув на його вагу.

    «З'явилися відчуття, яких раніше не було. Наприклад, я почав по-іншому відчувати своє тіло. М'язи стали набагато легшими. За час участі в «Танцях з зірками» і в період хвороби в сукупності я втратив 10 кг, – розповів Винник.

    Організатори шоу, з якого Олега Винника та Олену Шоптенко дискваліфікували за порушення правил, вирішили повернути зірок на паркет через шалену підтримку... і на вимогу прихильників.

    Однак пара прийняла рішення не повертатися на «Танці з зірками» навіть після одужання.

    «Чесно кажучи, коли я захворів, то сумував за паркетом. Зрозумів, як круто, що зі мною трапилася така історія. Спочатку, під час перших тренувань, довелося понервувати, тому що танці – це шок для тіла і мозку, не все одразу виходить. Але настав момент, коли на репетиціях я почав кайфувати і навіть час від часу дивитися на своє відображення у дзеркалі – дуже довго я цього робити не міг», – заявив Винник.

    Раніше повідомлялося, що співак Олег Винник захворів на коронавірус.

    11 жовтня стало відомо, що Винник вилікувався від коронавірусу.

    Олег Винник хвороби співак коронавірус
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