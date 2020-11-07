Олег Винник розповів про наслідки від коронавірусу
Здатність сприймати запахи і смак їжі повністю ще не відновилася у Винника
За словами артиста, який ще місяць тому переніс хворобу, зараз він почувається добре, інформує ТСН.
«Повністю одужав, почуваюся добре, втім побічні наслідки все ж таки залишилися. Здатність сприймати запахи і смак їжі повністю ще не відновилися. Була легка форма недуги, однак все одно погано почувався. Стояти на ногах міг лише до 15 хв через страшенний біль у суглобах», – зазначив співак.
Попри 4 випуски проєкту «Танці з зірками», які добряче привели тіло співака в тонус, коронавірус також дався взнаки та вплинув на його вагу.
«З'явилися відчуття, яких раніше не було. Наприклад, я почав по-іншому відчувати своє тіло. М'язи стали набагато легшими. За час участі в «Танцях з зірками» і в період хвороби в сукупності я втратив 10 кг, – розповів Винник.
Організатори шоу, з якого Олега Винника та Олену Шоптенко дискваліфікували за порушення правил, вирішили повернути зірок на паркет через шалену підтримку... і на вимогу прихильників.
Однак пара прийняла рішення не повертатися на «Танці з зірками» навіть після одужання.
«Чесно кажучи, коли я захворів, то сумував за паркетом. Зрозумів, як круто, що зі мною трапилася така історія. Спочатку, під час перших тренувань, довелося понервувати, тому що танці – це шок для тіла і мозку, не все одразу виходить. Але настав момент, коли на репетиціях я почав кайфувати і навіть час від часу дивитися на своє відображення у дзеркалі – дуже довго я цього робити не міг», – заявив Винник.
Раніше повідомлялося, що співак Олег Винник захворів на коронавірус.
11 жовтня стало відомо, що Винник вилікувався від коронавірусу.