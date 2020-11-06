Вчені виявили ще один ранній симптом коронавірусу

Поява делірію у хворих Covid-19, як правило, викликано гіпоксією, кисневим голодуванням та іншими факторами

Вчені розкрили чергову ранню ознаку Covid-19.

Про це повідомляється в дослідженні, опублікованому в науковому виданні Journal of Clinical Immunology and Immunotherapy.

Фахівці нагадали, що поряд з органами дихальної системи коронавірус завдає удару по центральній нервовій системі. SARS-CoV-2 може провокувати появу різних нейрокогнітівних змін. Одним з перших симптомів захворювання називається делірій - психічний розлад, що протікає із затьмаренням свідомості і порушенням мислення і емоцій.

У статті йдеться про те, що поява делірію у хворих Covid-19, як правило, викликано гіпоксією, кисневим голодуванням та іншими факторами. Зокрема, гіпоксія викликає набряк мозку, що призводить до неврологічних ушкоджень.

Фахівці наводять приклад, що смерть 18 хворих на коронавірусну інфекціє у віці до 32 років, яких вони вивчали, супроводжувалася гіпоксією і сильним ураженням головного мозку. Проникнення частинок SARS-CoV-2 в цьому випадку, як правило, відбувається через органи дихання.

У висновку дослідження говориться, що раніше на тему взаємозв'язку між новою коронавірусною інфекцією і ментальними захворюваннями було написано не так багато розгорнутих наукових робіт.

Вчені підсумували, що пандемія коронавірусу пов'язана з серйозними соціальними та економічними наслідками, які «світ не пам'ятав з часів Другої світової війни».

Як повідомлялося раніше, втрата нюху стала яскравим симптомом коронавірусу. На перший погляд це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити Covid-19. Утім, це зовсім не так.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

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