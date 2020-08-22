На коронавірус захворіла відома телеведуча



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Через хворобу телеведучої довелося терміново змінити робочі плани

Від запланованих проєктів довелося відмовитися

У відомої телеведучої Ольги Фреймут виявили коронавірус. Про це повідомляють журналісти видання Jetsetter.

Телеведуча Ольга Фреймут

За даними видання, через хворобу телеведучої довелося терміново змінити робочі плани. Стосовно роботи. Зокрема, Фреймут повинна була виступити ведучою щорічної церемонії нагородження «ТОП-50 успішних жінок Львівщини», врешті, кандидатуру довелося змінити.

Нагадаємо, 15 липня, під час прямого ефіру на телеканалі «1+1», у телеведучої Марічки Падалко випала частина переднього зуба. Юрій Горбунов, Злата Огнєвіч, Соломія Вітвіцька та багато інших підтримали Марічку.

До слова, «Панянка» розкрилася. Ольга Фреймут оголила груди на пікантному фото.

Як повідомлялося, перша леді України Олена Зеленська заявила, що лікувалася від коронавірусу протягом двох тижнів. Загалом хвороба і відновлення після неї зайняли більше місяця.

Читайте також: