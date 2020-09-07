ВООЗ закликає світ готуватися до нової пандемії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світ у 2020 році охопила пандемія коронавірусу Фото EL PAÍS

Це не остання пандемія, - попередив глава ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус заявив, що нинішня пандемія коронавірусу не є останньою. Він закликав світову спільноту завчасно готуватися до нової.

Про це заявив глава ВООЗ під час брифінгу.

«Це не остання пандемія. Історія вчить нас, що спалахи хвороб та пандемії є, по суті, частиною життя», - сказав гендиректор.

При цьому він зазначив, що коли прийде наступна пандемія, світове співтовариство повинне бути готове більшою мірою.

Станом на понеділок, 7 вересня у світі коронавірус підтвердили у понад 27 мільйонів осіб. Померли майже 900 тисяч.

За кількістю заражених у світі лідирують США. У цій країні коронавірус діагностували у більш ніж 6 мільйонів осіб.

На другому місці Індія з 4 мільйонами інфікованих, на третьому Бразилія - понад 4 мільйонів хворих.

До слова, Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.

Між іншим, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу. За словами Андрій Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

Разом з тим у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.

Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.