Без дискотек і нічних клубів. Суми посилили карантин



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Також заборонена робота закладів харчування і літніх майданчиків з 24.00 до 7.00

У Сумах посилили обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням Covid-19. У місті заборонена робота нічних клубів і проведення дискотек.

Про це повідомляє пресслужба Сумської міської ради.

У місті також заборонили проводити концерти (крім установ культури, для яких концертна діяльність є основною), працювати кафе і ресторанам з організацією дозвілля (дискотеками, концертами тощо).

Крім того, заборонена робота закладів громадського харчування (кафе, ресторанів) та літніх майданчиків з 24.00 до 7.00. Однак не забороняється доставка в цей час.

Також керівникам організацій і підприємств рекомендували перевести працівників, по можливості, на дистанційну роботу та проводити наради, зустрічі в режимі онлайн.

Зазначимо, що за минулу добу в Сумах зареєстровано 61 випадок захворювання на коронавірус, 17 осіб одужало. Усього в місті – 1018 підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них – 965 дорослих та 63 дитини. Наразі 735 хворих перебувають на лікуванні.

Також нагадаємо, що Миколаїв посилює карантин. У місті та деяких районах області посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень через віднесення до «жовтої» зони.

Зазначимо, що МОЗ планує збільшити на 15 тисяч кількість ліжок в лікарнях для хворих на Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 6 вересня виявлено ще 2174 людини, які захворіли на Covid-19. Це на 67 випадків більше, ніж днем раніше (2107). Одужали за минулу добу – 379 (днем раніше – 578), померли – 31 (35). Загалом від початку пандемії станом на ранок 7 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 138068 людей, одужали 62606 осіб, летальних випадків – 2877.