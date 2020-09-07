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    Які вакцини є в Україні. МОЗ назвав кількість доступних доз

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    Стало відомо, скільки в Україні вакцин і від чого - Які вакцини є в Україні. МОЗ назвав кількість доступних доз
    Стало відомо, скільки в Україні вакцин і від чого

    В середньому по країні прогнозований рівень охоплення плановою вакцинацією на 2020 рік становить 78%

    Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.

    Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я Коронавірус_інфо.

    «МОЗ забезпечив у кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. У середньому по країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік – 78%, і він буде істотно нижчим за рівень 2018 (91%) та 2019 (93%) років. Детальніше про кількість наявних вакцин у нашій інфографіці», - йдеться у повідомленні.

    Вказано, що кількість наявних вакцин в Україні складає:

    • - від поліомієліту: понад 2 млн інактивованих доз вакцини та близько 2 млн оральних;
    • - від дифтерії, правця для дорослих - понад 2 млн доз;
    • - від гепатиту В - 1 млн 174 тис. доз моновакцин;
    • - від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції - 735 тис. доз п’ятикомпонентної вакцини;
    • - кору, паротита і краснухи - понад 1 млн 180;
    • - коклюшу, дифтерії і стовбняку - 560 тис. доз адсорбованих вакцин.

    «Держава закуповує вакцини за Національним календарем щеплень від 10 інфекційних хвороб», - вказано у повідомленні.

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    До слова, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусуЗа словами Андрій Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.

    До слова, у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.

    Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.

    Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.

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