Які вакцини є в Україні. МОЗ назвав кількість доступних доз
В середньому по країні прогнозований рівень охоплення плановою вакцинацією на 2020 рік становить 78%
Міністерство охорони здоров’я опублікувало інфографіку щодо кількості наявних вакцин в Україні.
Про це повідомляється в офіційному Телеграм-каналі Міністерства охорони здоров'я Коронавірус_інфо.
«МОЗ забезпечив у кожній області країни доступні якісні вакцини для обов’язкових щеплень. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення плановою вакцинацією складає 95%. У середньому по країні прогнозований рівень охоплення на 2020 рік – 78%, і він буде істотно нижчим за рівень 2018 (91%) та 2019 (93%) років. Детальніше про кількість наявних вакцин у нашій інфографіці», - йдеться у повідомленні.
Вказано, що кількість наявних вакцин в Україні складає:
- - від поліомієліту: понад 2 млн інактивованих доз вакцини та близько 2 млн оральних;
- - від дифтерії, правця для дорослих - понад 2 млн доз;
- - від гепатиту В - 1 млн 174 тис. доз моновакцин;
- - від кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту В та Hib-інфекції - 735 тис. доз п’ятикомпонентної вакцини;
- - кору, паротита і краснухи - понад 1 млн 180;
- - коклюшу, дифтерії і стовбняку - 560 тис. доз адсорбованих вакцин.
«Держава закуповує вакцини за Національним календарем щеплень від 10 інфекційних хвороб», - вказано у повідомленні.
До слова, відомий інфекціоніст розвіяв сподівання на швидку появу вакцини від коронавірусу. За словами Андрій Александріна, світові фармацевтичні виробники тільки анонсують появу вакцини у найближчі місяці: у Німеччині обіцяють вже в кінці 2020 року, китайська вакцина знаходиться на останній фазі тестування. Але це все, на його думку, лише задля того, щоб заробити грошей.
До слова, у МОЗ розповіли, коли в Україні може з’явитися вакцина від Covid-19.
Зазначимо, нещодавно ВООЗ допустила казахстанську вакцину від коронавірусу до клінічних випробувань.
Також лікарі Італії почали тестувати на людях вакцину від коронавірусу.
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